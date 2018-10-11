Україна пропонує ЄС розширити санкції проти РФ за її дії в акваторії Азовського моря

Дії РФ в акваторії Азовського моря, блокування та незаконні перевірки комерційних суден та сам факт будівництва через цю протоку моста створюють дуже небезпечну ситуацію для європейської безпеки загалом.

Тож Україна очікує більш рішучих та конкретних дій від Європейського Союзу у стримуванні країни-агресора, заявив у четвер під час слухань у рамках Комітету з безпеки і оборони Європарламенту заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.

«Після введення в дію мосту через Керченську протоку з 29 квітня Росія почала блокувати комерційні судна на їх шляху до порту Бердянська. Зараз затримано більше 200 судів, і більшість з цих судів йшли під європейським прапором. Ситуація є дуже небезпечною, адже у регіоні Російська Федерація продовжує військову ескалацію і планує збудувати військово-морську базу у Азовському морі, перебазувавши частину свого флоту з Каспію», - сказав Єлісєєв.

Він висловив переконання, що відповідь з боку Європейського Союзу на незаконне будівництво мосту через Керченську протоку була слабкою та недостатньою. Санкції були запроваджені лише проти шести компаній, які брали участь у його будівництві. Водночас такі санкції, на переконання представника Адміністрації Президента України, мають поширюватися також на ті компанії та економічні суб’єкти РФ, які користуються цим мостом.

«Агресивними діями в районі Азовського моря Росія прагне встановити тотальний контроль над цим регіоном та над усім регіоном Чорного моря. Такими діями РФ намагається дестабілізувати східний фланг ЄС. Тож ми закликаємо Євросоюз і країни НАТО вжити проти Росії додаткові санкції за її дії саме в Азовському морі», - додав Єлісєєв.

Він зауважив, що такими діями Росія випробовує нову тактику військово-морських дій, зокрема, для того, щоб надалі застосовувати її в інших регіонах, зокрема, у Балтійському морі та у Середземномор’ї . Про це свідчить, зокрема, підвищення військово-морської активності Росії в цих регіонах, проведення великих навчань, пуски ракет та здійснення провокативних дій на кордонах європейських країн.

«Ми сподіваємось на те, що ЄС зупинить будь-яке технологічне та військове співробітництво з Росією, щоб не дозволити їй здійснювати дообладнання та модернізацію військових кораблів. Водночас, ми розраховуємо на допомогу європейських партнерів у зміцненні оборонних спроможностей України та у модернізації Українського флоту», наголосив заступник глави Адміністрації Президента України.