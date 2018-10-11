Українці здобули третє золото на Юнацьких Олімпійських іграх

Українські спортсмени вибороли ще дві золоті медалі в командних змаганнях.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет на офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що 15-річний гімнаст Назар Чепурний переміг у командної першості з мультидисциплінарної гімнастики у складі «Команди Сімони Байлз».

Перше місце визначали за сумою місць, які члени команди посіли у кваліфікаційних змаганнях своєї дисципліни, відповідно, перемогла та, що набрала найменшу суму очок.

«Команда Сімони Байлз» набрала 293, «Команда Макса Уітлока» із сумою 349 очок посіла друге місце, а «Команда Оксани Чусовітіної» з результатом 352 – третє.

Шпажистка Катерина Чорній 10 жовтня також перемогла у змішаній командній першості у складі команди «Європа 1», повідомляється на Facebook.

Перемогу команді присудили за результатами поєдинків, останній з яких провела українка. Друге місце з рахунком 28:25 посіла команда «Азія-Океанія».

«Команда Сімони Байлз» набрала 293, «Команда Макса Уітлока» із сумою 349 очок посіла друге місце, а «Команда Оксани Чусовітіної» з результатом 352 – третє.

Шпажистка Катерина Чорній 10 жовтня також перемогла у змішаній командній першості у складі команди «Європа 1». Перемогу команді присудили за результатами поєдинків, останній з яких провела українка. Друге місце з рахунком 28:25 посіла команда «Азія-Океанія».