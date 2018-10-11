Український гімнаст Чепурний здобув четверте "золото" на юнацькій Олімпіаді

Гімнаст Назар Чепурний приніс Україні четверту золоту медаль на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі (Аргентина).

Назар Чепурний став чемпіоом ЮОІ-2018 у командних змаганнях з мультидисциплін гімнастики. Про це повідомлє НОК України у twitter.

"Український гімнаст здобув золоту медаль Буенос-Айреса-2018 у складі "Команди Сімони Байлз". Вітаємо 15-річного черкащанина та його тренера Ірину Надюк", - йдеться в повідомленні.

Раніше дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.