"Укрзалізниця" призначила 14 додаткових поїздів до свят

Укрзалізниця призначила 14 додаткових поїздів до Дня захисника України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 11 жовтня у пасажирів є можливість придбати квитки на чотирнадцять додаткових поїздів до Дня захисника України 14 жовтня. Цьогоріч українці матимуть три вихідні дні поспіль, тому Укрзалізниця призначила низку додаткових рейсів у найпопулярніших напрямках. Квитки можна придбати у залізничних касах та онлайн", - зазначається в повідомленні.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 13 та 15 жовтня з відправленням із Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься у ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 13 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород 12 жовтня відправлятиметься з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку 13 жовтня відправлятиметься з Ужгорода о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 239 Київ – Ужгород відправиться з Києва 12 та 14 жовтня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10:56. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 13 та 15 жовтня о 19:05 та прибуття до Києва наступного дня о 10:09.

Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 14 жовтня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде у Чернівці о 08:15. У зворотному напрямку рейс буде здійснено 13 жовтня о 18:10, поїзд прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 15 жовтня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 12 жовтня та до Хмельницького 16 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 та прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 та прибуття о 20:49.

Поїзд № 202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 12 жовтня. Відправлення з Дніпра о 00:04 та прибуття до Києва о 13:41. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 16 жовтня о 11:30 та прибуття о 00:07.

Поїзд № 779/780 Суми – Вінниця курсуватиме 12, 13 та 14 жовтня. Відправлення з Сум о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08. У зворотному напрямку – відправлення о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33.

Поїзд № 272/271 Одеса – Харків до Одеси курсуватиме 11 та 15 жовтня, зворотно 12 та 16 жовтня. Відправлення з Одеси о 16:01 та прибуття до Харкова 08:02. Відправлення з Харкова о 16:13 та прибуття до Одеси о 09:03.

Поїзд № 235 Харків - Ужгород курсуватиме 12 жовтня до Ужгорода та 28 квітня і 15 жовтня до Харкова. Відправлення з Харкова о 12:05 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 16:36 наступної доби.

Поїзд № 168 Львів – Одеса здійснить рейси 13 та 15 жовтня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя у додаткові рейси вирушить 13 та 16 жовтня. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття о 22:04. Із Запоріжжя поїзд вирушить о 22:58 та прибуде о 06:12.

Поїзд № 755/756 Київ – Львів 12 та 15 жовтня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.