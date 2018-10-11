В аеропорту Мінська затримали росіянина, якого Австрія підозрює у тероризмі

В аеропорту Мінська затримали росіянина, якого оголосили в розшук по лінії Інтерполу правоохоронні органи Австрії. Про це повідомляє "Белта".

"Чоловік був затриманий 4 жовтня, наступного дня заступник мінського транспортного прокурора виніс постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з метою видачі", - йдеться в повідомленні.

У даний час громадянин Росії 1988 року народження знаходиться в СІЗО №1. Він підозрюється у причетності до терористичних дій.

"Ордер на арешт громадянина видав у квітні 2016 року окружний прокурор суду міста Грац, 9 жовтня білоруська сторона через канали Інтерполу повідомила австрійським колегам про затримання. Протягом 40 днів з дня затримання в Генпрокуратуру повинні надійти матеріали для екстрадиції", - йдеться в повідомленні.