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В Індії через наближення циклону "Тітлі" евакуювали 300 тисяч людей

11 жовтня, 2018 - 09:30
Фото Reuters

В Індії зі штату Одіші евакуювали близько 300 тисяч осіб через наближення циклону "Тітлі". Також скасовано десяток залізничних рейсів. Про це повідомляє NDTV.

"Швидкість циклону - 107 кілометрів на годину, він може спричинити сильні дощі та руйнування", - йдеться у повідомленні.

У кілька округів штату вже направили співробітників місцевих сил оперативного реагування, а місцеві центри надзвичайного реагування тут працюватимуть цілодобово. У режимі готовності - й пожежні служби.

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