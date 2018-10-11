В Індії через наближення циклону "Тітлі" евакуювали 300 тисяч людей

11 жовтня, 2018 - 09:30
В Індії зі штату Одіші евакуювали близько 300 тисяч осіб через наближення циклону "Тітлі". Також скасовано десяток залізничних рейсів. Про це повідомляє NDTV.
"Швидкість циклону - 107 кілометрів на годину, він може спричинити сильні дощі та руйнування", - йдеться у повідомленні.
У кілька округів штату вже направили співробітників місцевих сил оперативного реагування, а місцеві центри надзвичайного реагування тут працюватимуть цілодобово. У режимі готовності - й пожежні служби.