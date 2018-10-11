В ООС бойовики продовжують застосовувати заборонене озброєння

Бойовики на Донбасі продовжують бити по українських позиціях.

Про це повідомляє ООС в Facebook.

Зокрема, протягом поточної доби окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог п'ять разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Ворог вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське. Більшість обстрілів припало на Маріупольський напрямок", - сказано в повідомленні.

Бойовики протягом дня вогневий вплив із мінометів калібру 120 мм здійснювали на бійців Луганського, Чермалика та Лебединського, а міномети 82-го калібру застосовував по опорних пунктах поблизу Гнутового. По захисниках Водяного противник відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Жоден український військовослужбовець не загинув.