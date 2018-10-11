В Україні 79% партій не мають жодного працівника, - КВУ

У 79% українських партій офіційно не працює жодної особи.

Про це повідомляє ВГО "Комітет виборців України" з посиланням на звіти партій за другий квартал 2018 року.

"Жодного працівника не вказали 216 політичних партій. Серед відомих партій із порожніми офісами "5.10", "КМКС" Партія угорців України, "Заступ", "Вінницька європейська стратегія", - зазначили в КВУ.

Як вказують в громадській організації, частина відомих партій вказали лише кілька працівників. Так, у центральному апараті партії "За життя" Вадима Рабіновича офіційно працює лише 3 особи, партії "Основа" Сергія Тарути – 4, ВО "Свобода" – 5 осіб.

Серед парламентських партій найбільше працівників у "Самопомочі" – 257. Далі йде Радикальна партія Олега Ляшка – 136 працівників, ВО "Батьківщина" – 78, БПП "Солідарність" – 45, "Опозиційний блок" – 43, "Народний Фронт" – 32.

"Офіційно найбільше в Україні осіб працює в партії "Єдність" – 317", - констатували в КВУ.

"Крім того, що 79% партій не мають офіційних працівників, 47% партій також не мають жодної місцевої організації зі статусом юридичної особи. Це вказує на слабкість партій на місцях та зосередженість партійного життя виключного в Києві. Також вказані цифри свідчать про значний відсоток тіньових коштів у політичних партій", - резюмують в комітеті виборців.

Голова КВУ Олексій Кошель наголосив, що що де-факто частина відомих партій продовжують приховувати офіційних працівників від НАЗК. Також вони приховують діяльність своїх осередків, не надаючи їм юридичний статус і, відповідно, уникаючи в такий спосіб звітування перед НАЗК.

"Щодо партій з рекордною кількістю працівників, то тут є кілька несподіванок. Зокрема, це партії "Єдність" та "Християнський рух", в яких офіційно працює кілька сот людей, однак всі вони є волонтерами. Швидше за все, партії просто помилилися при заповненні своїх звітів, що в черговий раз підіймає питання спроможності партій якісно виконувати вимоги закону", - додав Кошель.