В Україні набув чинності закон про транскордонне співробітництво

В Україні набув чинності закон № 2515-VIII про транскордонне співробітництво. Вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні “Голос України”.

Закон спрямовано на імплементацію Протокола N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва.

Часто виникають ситуації, коли європейські партнери готові виділити кошти для фінансування певних проектів чи об’єктів, проте українська сторона не може своєчасно та повністю виконати власні зобов'язання щодо співфінансування. Відповідно, такі проекти взагалі не реалізовуються або їх реалізація затягується.

Закон має створити законодавчі підстави для утворення та діяльності об’єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва та запровадження прозорих умов державної підтримки проектів транскордонного співробітництва.

Закон визначає такі поняття, як транскордонне співробітництво, об’єднання єврорегіонального співробітництва, європейське об’єднання територіального співробітництва, угода про транскордонне співробітництво тощо.

Так, об’єднання єврорегіонального співробітництва – форма транскордонного співробітництва зі статусом юрособи з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва.

Відповідно до документу, транскордонне співробітництво координує Мінрегіон за участю Міністерства закордонних справ. Зокрема, саме міністерство регіонального розвитку затверджує типову форму угоди про транскордонне співробітництво, а також забезпечує роботу реєстру таких угод.

Закон регулює засади, на яких функціонує об’єднання єврорегіонального співробітництва. Зокрема, це має бути непідприємницьке товариство, яке не має наміру отримувати прибуток від діяльності. А діяльність полягає передусім у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.

У документі прописано, як саме утворюється таке об'єдання.

Також врегульовано питання фінансування діяльності таких об'єднань.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації.