В Україні сервіс BlaBlaCar стане платним

Найбільший у світі райдшерінговий сервіс BlaBlaCar розпочинає процес монетизації в Україні.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

З листопада пасажирам буде доступний невеликий безкоштовний період, після чого буде потрібно обрати один з двох варіантів доступу: на 1 день за 49 грн або на 1 місяць за 59 грн. При цьому бронювання місць в поїздках на короткі дистанції до 120 км залишиться безкоштовним.

Оплатити доступ до бронювання можна буде на сайті або в мобільному додатку BlaBlaCar. Компенсувати транспортні витрати водієві можна буде готівкою, як раніше.

Для власників автомобілів BlaBlaCar залишається безкоштовним. Як і раніше, вони зможуть публікувати свої пропозиції про поїздки із зазначенням вартості місця, кількості вільних місць і додаткових параметрів – часу і місця відправлення, розміру багажу.

Підсумкова вартість поїздки для пасажира буде порівнянною з цінами за квиток на автобус або поїзд.