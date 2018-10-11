В Україні стартував міжнародний волонтерський проект "Порятунок без кордонів"

В Україні стартував проект "Порятунок без кордонів". Першим регіоном, що долучився до міжнародної волонтерської спільноти, стала Дніпропетровщина.

Про це розповів радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Денис Сурков, передає прес-служба ОДА на офіційному сaйті.

«Ситуація, коли людина може опинитися на межі життя та смерті, може виникнути у будь-який момент. Це й різні надзвичайні обставини, і раптова зупинка серця. Коли постраждалий потребує невідкладної допомоги ще до приїзду «швидкої». Відлік – щосекундний. У такий момент наплічники, оснащені всім необхідним, – якраз те, що потрібно», – зазначив Сурков.

Наплічники невідкладної медичної допомоги незамінні при масових ДТП, пораненнях, раптовій зупинці серця, кровотечах. Волонтери зобов’язуються скрізь брати їх із собою.

У «наплічнику-укладці» – життєво необхідні набори для зупинки критичної кровотечі та проведення серцево-легеневої реанімації. Це джгути, бандажі, повітропроводи, респіратори, дихальні мішки для штучної вентиляції легенів, шийні комірці, лицьові маски: комплекти – для дітей і дорослих.

Першими виявили бажання «озброїтися» наплічниками-«рятівниками» 15 дніпровських волонтерів. Всі вони – медики. Це і лікарі, і викладачі, й інструктори з тактичної медицини.

В ОДА зазначають, що перші 15 волонтерів – лише початок проекту. Долучитися до нього може будь-хто. Головний критерій при відборі – впевненість у власних силах. А ще – рішучий намір: «Я хочу і зможу допомогти людині». Якщо волонтер не матиме медичної освіти, для нього організують обов’язкове навчання.

«Порятунок без кордонів» – спільний проект Дніпропетровської ОДА та міжнародної волонтерської організації SSF.