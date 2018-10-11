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В Єревані відкрився саміт Франкофонії за участю більш ніж 40 країн

11 жовтня, 2018 - 09:20
Фото: Armenpress

У Спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна в Єревані відкрився 17-й Саміт Франкофонії, який пройде під гаслом «Жити» разом».

Символом Саміту обрано гранат, передає Reuters.tv.

Для участі в Саміті в Вірменії прибули глави понад 40 країн, а також 3500 делегатів з близько 100 країн.

У ці хвилини в СКК глав країн-учасниць Саміту зустрічають прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з дружиною Ганною Акопян і генсек Міжнародної організації Франкофонії Мікаель Жан.

Пленарне засідання розпочнеться передачею головування між Мадагаскаром і Вірменією, пише армянська  Рanorama.am.

Всі засідання проходять в закритому режимі, рішення приймаються на основі консенсусу.

Завтра, після закінчення Саміту, будуть прийняті резолюції, в одній з якої буде формулювання про карабаському конфлікті.

Буде прийнята також Єреванська декларація. Серед важливих питань - вибори генсека МОФ. На цей пост висунуто 2 кандидати - чинний генсек МОФ Мікаель Жан та глава МЗС Руанди Луїз Мушіківабо.

Саміт пройде 11 і 12 жовтня. Пізно ввечері 10 жовтня в Вірменії прибули прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною - Бріжит.

Джерело: День

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