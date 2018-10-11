Вертолітний майданчик Януковича віддали столичному комунальному підприємству

Арештований конгресно-виставковий центр "Парковий", відомий як "гелікоптерний майданчик Януковича", віддали в управління столичному комунальному підприємству. Про це заявив начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник, повідомляє "УП".

Зазначається, що сьогодні, 11 жовтня, відбулось засідання Тендерного комітету АРМА, який управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах. У результаті керівником обрали комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".

Водночас, під час засідання повідомили про нібито замінування будівлі. Як повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформація про замінування не підтвердилась.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Він спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту.