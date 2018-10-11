Вінничани, чиї оселі торік пошкодили вибухи на 48-му арсеналі, почали збирати гроші для постраждалих із Ічні

Минулої осені внаслідок вибухів на складах 48-го арсеналу озброєнь, що під Калинівкою, найбільшої шкоди було завдано жителям сусіднього села Павлівка. 90 % їхніх житлових будинків виявилися пошкодженими. Нині люди потроху оговталися від лиха і практично завершили ремонти у своїх помешканнях, каже Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький, але про горе не забули і не з чужих розповідей знають, як це повернутися у хату без вікон і дверей. Тому попри власні проблеми, павлівчани розпочали збір коштів для допомоги людям, які постраждали від вибухів на 6-у арсеналі, що на Чернігівщині.

«Рік тому, після вибухів на Калинівському арсеналі, уся Україна прийшла нам на допомогу, а тепер і ми хочемо допомогти людям, які опинилися у схожій ситуації, – каже Віктор Кособуцький. – Ми обговорювали в сільській раді можливість надання такої допомоги. Після консультацій з волонтерами, які свого часу надавали нам допомогу, ми зійшлися на думці, що краще збирати кошти. З власного досвіду знаємо, що в селах люди не голодуватимуть, а от через день-другий їм знадобиться шифер, плівка, інші будівельні матеріали. І наша фінансова підтримка стане у пригаді».

Уже сьогодні оголошення про збір коштів постраждалим від вибухів мешканцям Ічнянського району, що на Чернігівщині, розмістили у людних місцях Павлівки: магазинах, дитсадку, школі. Також активісти допомагають поширити інформацію про збір грошей у соціальних мережах.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото з архіву автора. На фото: Пошкоджені будинки жителів Павлівки