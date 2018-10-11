Вінницькі автомобілісти влаштували акцію протесту проти підвищення цін на пальне

Сьогодні з 9.00 до 10.00 представники вінницького осередку ГО «Авто Євро Сила» влаштували акцію протесту «Бойкот ціною на пальне», частково перекривши рух через Київський та Центральний мости.

Ініціативу підтримали не тільки власники легкових автомобілів, але й водії маршруток, таксі та вантажівок. «Озброївши» свої автівки порожніми каністрами і плакатами із закликами до влади терміново знизити ціни на пальне, вони щосили сигналили і агітували інших учасників руху приєднатися до пікету.

За словами координатора ГО «Авто Євро Сила – Вінниця» Олександра Марцинківського, подібні протести проходять сьогодні по всій Україні і мають на меті попередити керівництво держави щодо необхідності врегулювання ціни на пальне. Інакше – доведеться від мирних акцій переходити до радикальний дій.

«Це попереджувальна акція для влади, щоб вона побачила, скільки нас. І що нам ця ситуація не байдужа, – каже Олександр, – Ми вимагаємо, щоб зростання цін було врегульоване, бо воно необґрунтоване. Ще навесні, коли ми стояли під Кабміном, «гуляла» інформація, що пальне має зрости в ціні до 46–47 гривень, тоді ми надавили і зростання вдалося стривати. Але тепер знову відбуваються маніпуляції і щодня зростання відбувається то на 50 копійок, то на гривню. Так ціна скоро дійсно буде 46 гривень дійде. Вже на цінниках є 34–36 грн, дивлячись яка заправка. Тому ми поки що попереджаємо, надалі будем долучатися до повномасштабної акції, за участі всіх перевізників, таксистів – стане увесь транспорт, якщо не буде відповідної реакції».

Нагадаємо, «паливна лихоманка» в Україні почала набирати обертів з початку осені. Ціни на бензин, дизель і автомобільний газ ростуть щодня. Тільки за останній тиждень бензин і дизельне пальне подорожчали на 1 грн за літр. Сьогодні на деяких заправках бензин А-95 коштує вже дорожче 35 грн, а преміальний А-95 плюс – 36,5 грн.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця