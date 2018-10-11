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Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році

11 жовтня, 2018 - 16:06
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Синод Вселенського патріархат зняв з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета анафему та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році.

Про це повідомив у Twitter речник УПЦ КП Євстратій Зоря, посилаючись на інформацію поінформованих джерел.

«Гарні новини з Синоду. З кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського патріархату. Перше - про задоволення апеляції патріарха Філарета. Друге - про визнання незаконною анексії Київської митрополії у 1686 р.”, - написав Зоря.

Речник додав, що тепер чекатимемо на офіційне підтвердження.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет звернувся з апеляцією до Вселенського патріарха, як до найвищої апеляційної інстанції у церковних судових суперечках, про скасування анафеми, накладеної Російською церквою.

Джерело: День

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