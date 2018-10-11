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Європарламент зробив крок до заборони одноразового пластикового посуду в ЄС з 2021 року

11 жовтня, 2018 - 15:39
Фото Reuters

Комітет Європарламенту з питань довкілля підтримав заборону одноразового пластикового посуду в Євросоюзі з 2021 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту, передає ЄП.

Згідно із планом, одноразові пластикові вироби, такі як столові прибори, вушні палички, тарілки, трубочки, мішалки для напоїв та тримачі повітряних кульок будуть заборонені у Європейському союзі з 2021 року.

За це проголосував 51 член комітету, 10 виступили проти, 3 утрималися. Депутати також додали до списку заборон тонкі поліетиленові пакети, вироби із пластмас, які розкладаються під дією кисню, та контейнери для швидкого харчування з пінополістиролу.

Використання низки інших виробів, для яких немає альтернативи, державам-членам пропонують скоротити до 2025 року. До таких предметів належать одноразові коробки для бургерів, харчові контейнери для фруктів, овочів, десертів або морозива.

Держави-члени будуть розробляти національні плани щодо заохочення використання продуктів, придатних для багаторазового використання, а також повторного використання та переробки.

Інші пластикові вироби, такі як пляшки для напоїв, необхідно буде збирати окремо і переробляти у обсязі 90% до 2025 року.

Затверджена комітетом доповідь буде винесена на голосування пленарної сесії Європарламенту 22-25 жовтня.

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