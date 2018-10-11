За добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, 4 бійців загинули

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС

“Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 12 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер”, - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.

Позиції Об'єднаних сил у районі Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського та Красногорівки окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. З мінометів 82-го калібру обстрілювалися опорні пункти українських військ поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового та Лебединського. Захисники Золотого та Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а оборонці Кримського та Травневого – з озброєння бойових машин піхоти.

Крім того, по позиціях підрозділу Об'єднаних сил поблизу Новотошківського вівся вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорний пункт у районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та .

За даними розвідки, протягом доби шістьох окупантів знищено та десятьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Широкине з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських захисників немає.