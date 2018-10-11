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Жителі Полтавщини борються за права лікарів

11 жовтня, 2018 - 16:23
Скріншот з відео

Нещодавно Гряківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Чутівського району Полтавщини отримала від народного депутата Артема Вітка нову стоматологічну установку.

Однак навколо нового обладнання розпочався скандал. Тільки місцевий лікар-стоматолог Владислав Піценко почав на ній працювати, він отримав із Чутівської районної лікарні попередження про своє можливе звільнення з роботи. Наказ про скорочення підписаний головним лікарем Чутівської ЦРЛ Юрієм Криворучком.

Про це Артем Вітко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мешканці Грякового, які схвально відгукуються про роботу свого стоматолога, були обурені цим наказом. Вони зібрали багато підписів на підтримку лікаря і надіслали мені звернення. У ньому — прохання допомогти захистити Владислава Піценка від свавілля районних чиновників», – повідомив політик.

Вітко заявив, що звернувся до директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Лисака з проханням розібратися з цим питанням.

«Наразі я звернувся до директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Лисака з вимогою не звільняти лікаря-стоматолога Владислава Піценка. Якщо це не допоможе – звернуся до правоохоронних органів для порушення відповідних кримінальних проваджень щодо можливої корупційної складової», – повідомив він.

Джерело: День

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