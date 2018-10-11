Жителі Полтавщини борються за права лікарів

Нещодавно Гряківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Чутівського району Полтавщини отримала від народного депутата Артема Вітка нову стоматологічну установку.

Однак навколо нового обладнання розпочався скандал. Тільки місцевий лікар-стоматолог Владислав Піценко почав на ній працювати, він отримав із Чутівської районної лікарні попередження про своє можливе звільнення з роботи. Наказ про скорочення підписаний головним лікарем Чутівської ЦРЛ Юрієм Криворучком.

Про це Артем Вітко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мешканці Грякового, які схвально відгукуються про роботу свого стоматолога, були обурені цим наказом. Вони зібрали багато підписів на підтримку лікаря і надіслали мені звернення. У ньому — прохання допомогти захистити Владислава Піценка від свавілля районних чиновників», – повідомив політик.

Вітко заявив, що звернувся до директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Лисака з проханням розібратися з цим питанням.

«Наразі я звернувся до директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Лисака з вимогою не звільняти лікаря-стоматолога Владислава Піценка. Якщо це не допоможе – звернуся до правоохоронних органів для порушення відповідних кримінальних проваджень щодо можливої корупційної складової», – повідомив він.