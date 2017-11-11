Американська компанія IBM планує створити найпотужніший квантовий комп'ютер

Американська компанія IBM оголосила про важливу подію в так званій гонці з іншими технологічними компаніями за створення найпотужнішого квантового комп'ютера. Про це повідомляє видання Popular Mechanics.

"Даріо Джил, який очолює відділ досліджень квантових обчислень і штучного розуму, заявив, що вчені успішно побудували і виміряли прототип процесора з 50 квантовими розрядами. За словами Джила, квантовий комп'ютер з такою потужністю створено вперше", - наголошується в публікації.

Кубіти, або квантові біти, – комірка пам'яті квантового комп'ютера. Звичайні комп'ютери використовують просту бінарну систему, в якій все що завгодно може бути закодовано у вигляді нулів і одиниць. Квантовий комп'ютер замість цього аналізує кубіти як обидві ці сутності одночасно. Це дає можливість квантовій машині передбачати результат безлічі різних сценаріїв одночасно.

Нагадаємо, телескоп ALMA в Чилі зареєстрував пил в околицях зірки Проксіми Центавра. Це свідчить про наявність планетної системи біля зірки.