Фільм про Джемілєва здобув нагороду на кінофестивалі в Киргизстані

Документальний фільм «Мустафа» про життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва отримав нагороду «Кращий фільм про висвітлення прав і свобод людини» на Міжнародному Фестивалі «Бир Дуйно – Киргизстан 2017».

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Радіо «Куреш».

Прем’єра фільму відбулася 28 жовтня у програмі «Українські прем’єри» Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Фільм «Мустафа» розкриває історію життя українського політика і громадського діяча, його боротьбу за повернення кримських татар до Криму в період радянської влади, вирок і етап голодування. Картина розкриває характер кримськотатарського національного лідера й оповідає про сучасний період життя Джемілєва, його боротьбу за деокупацію Криму. Історія розказана самим героєм, істориками, найближчим оточенням Джемілєва, радянськими дисидентами. Режисер використав як постановочні кадри – моменти зі спогадів лідера кримських татар, так і фрагменти інтерв’ю, документальні хроніки.

Режисер картини – Ахмед Сарихаліл, головну роль виконав непрофесійний актор Максим Пасічник.

Бюджет стрічки склав 50 тисяч доларів, які надав Національний Фонд підтримки демократії і 150 тисяч гривень пожертв.