Іспанія підтвердила втручання російських хакерів у каталонську кризу

Прес-секретар уряду Іспанії Иньїго Мендес де Віго і міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль виступили з заявою про те, що російські і венесуельські хакери втручаються в кризу в Каталонії, повідомляє El Pais.

"Не виключено, що іноземні сили, сторонні, яких ми не знаємо, хочуть змінити конституційний порядок", - припустив Мендес де Віго.

Міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль поінформувала, що уряд підтвердив походження з РФ багато таких повідомлень і операцій у соцмережах.

"І я використовую правильний вираз: з території Росії. Це не означає, що ми вирішили, що це російський уряд. Тому ми повинні діяти з особливою обережністю. Ми повинні чітко розуміти походження. Вони частково з території Росії, частково з інших країн, також поза ЄС. Ми визначаємо це на даний час", - сказала Марія Долорес де Коспедаль.

Згідно з повідомленням, хакери з Росії і Венесуели публікують фальшиві або викривлені новини, пов'язані з Каталонією та Іспанією.

Зокрема, в одній історії стверджувалося, що Балеарські острови виступають за незалежність Каталонії, а інша повідомила, що кастільську іспанську мову більше не викладають в школах регіону.