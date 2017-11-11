Клімкін: Проект резолюції ООН щодо миротворців фактично готовий

Україна, Сполучені Штати Америки, Франція і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в ефірі телеканалу Інтер, передають Подробиці

"У нас фактично готовий текст резолюції, наш проект. Я маю на увазі наш, оскільки це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і працюємо з Великобританією, з дуже чіткою логікою", - сказав Клімкін.

При цьому, міністр підкреслив, що "є спільний проект, у нас є повна позиція, що нам потрібно".

"Це невизнання цієї російської колонії, російського протекторату. Логіка, що повинен робити мандат... майбутньої миротворчої місії, включаючи звичайно контроль, включаючи безпеку, включаючи роззброєння. Це географія - вся територія, і звичайно кордон. Без кордону це взагалі сенсу не має. Тому тиск повинен бути увесь на Росію", - заявив Клімкін.

Дипломат також прокоментував заплановану на 13 листопада зустріч спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

"Що стосується зустрічі в понеділок, то до цього я ставлюся швидше за все дуже обережно, а то й сказати скептично. Я кілька годин тому розмовляв з Куртом, ми погодили основні параметри нашої позиції", - сказав глава МЗС.