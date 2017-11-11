Країни ТТП домовилися продовжувати роботу над торговою угодою без США

Країни учасниці торгової угоди Транс-Тихоокеанського партнерства (ТТП) домовилися працювати над складанням угоди без США, повідомляє Reuters.

У січні 2017 року президент США Дональд Трамп відмовився від ТТП на користь своєї політики "Америка перш за все", яка, на його думку, врятує робочі місця в США.

Трамп неодноразово називав ТТП "потенційною катастрофою" для США і висловлювався за запровадження "двосторонніх торговельних угод", які, на його думку, більше відповідають інтересам Вашингтону.

Переговори відбувалися в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) на в'єтнамському курорті Дананг.

"Ми подолали найважчу частину", - сказав за підсумками прес-конференції міністр торгівлі В'єтнаму Чан Туан Ань.

Він також повідомив, що угода буде називатися Всеосяжною і прогресивною угодою для транс-тихоокеанського партнерства.

Міністр економіки Японії Тошіміцу Мотегі висловив надію, що просування вперед з торговою угодою стане кроком до повернення Сполучених Штатів.

За словами Мотегі, для досягнення угоди 20 положень первинного договору будуть припинені. Угода вступить в силу після її ратифікації шістьма з 11 членів.

Частково для того, щоб протистояти зростаючому домінуванню Китаю в Азії, Японія активно лобіювала пакт про ТТП, метою якого є ліквідація тарифів на промислові і сільськогосподарські продукти у всьому блоці з 11 країн, чий загальний обсяг торгівлі в минулому році склав $356 млрд.

Як зазначає видання, досягнення будь-якої угоди вчора було під сумнівом, бо саміт лідерів ТТП був скасований через відсутність прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Пізніше міністр торгівлі Канади пояснив відсутність Трюдо "плутаниною в розкладі".