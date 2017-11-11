На завтра в Україні оголошено штормове попередження

В Україні на неділю, 12 листопада, через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті йтимуть сильні дощі, у горах - сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня над країнами Європи пройшла хмара радіоактивного забруднення, яка могла сформуватись як наслідок викиду радіонуклідів на території Росії чи Казахстану.