"Народний фронт" на з'їзді партії запропонував ввести візовий режим з РФ

Партія "Народний фронт" пропонує ввести Україні візовий режим з Російською Федерацією і розширити санкції відносно РФ до відшкодування збитку. Про це заявив лідер політсили Арсеній Яценюк, представляючи на з'їзді партії резолюцію.

"Політична рада партії пропонує закріпити в рішенні з'їзду необхідність введення візового режиму з Російською Федерацією", - зазначив він.

Яценюк підкреслив, що в документі також говориться, що "Народний фронт" підтримує ініціативу про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі при певних умовах. "Ці ініціативи можуть підтримуватися і будуть підтримуватися за умови врахування саме українських національних інтересів, щоб нам не створили ще один заморожений конфлікт", - сказав він, підкресливши, що досвід багатьох миротворчих місій закінчується "заморожуванням, а не вирішенням конфлікту, що не повинно повторитися в Україні".

Крім того, за словами Яценюка, резолюція пропонує розширювати, а не знімати санкції з РФ, поки Україні не буде повністю повернена її територія.

"В окремих столицях вже почалася дискусія: давайте якось реалізуємо Мінськ в тій чи іншій формі, щоб швидше зняти санкції. Ми вважаємо це неприпустимим політикою до того моменту, поки не будуть повернені Донецьк, Луганськ і Крим. Санкції проти російського агресора повинні бути збережені", - підкреслив він.

Крім цього, у резолюції наголошується, що необхідно розширювати санкції проти РФ як з боку України, так і її партнерів, поки Росія "повністю не відшкодує шкоду Україні та її громадянам, заподіяну внаслідок збройної агресії", і об'єднати санкції проти РФ, введені за окупацію Донецька і Луганська, з санкціями через анексії Криму.

Як відомо, "Народний фронт" сьогодні проводив у Києві перший масштабний з'їзд партії з 2014 року. Хоча під час заходу спікери не піднімали питання (яке цікавить багатьох) про можливе об'єднання політсили з Блоком Петра Порошенко", з'їзд партії тривав близько чотирьох годин і був вельми цікавим. Зокрема, обговорювалися результати діяльності та основні напрямки роботи партії на майбутнє. Крім лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка, на з'їзді виступили: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спікер парламенту Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та низку міністрів країни.