Наступного тижня представлять стратегію розвитку МВС до 2020 року, - Аваков

Стратегія розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року буде представлена на засіданні уряду, яке заплановано на 15 листопада. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

Аваков пояснив, що стратегія складається з великих блоків, робота над якими тривала близько шести місяців з активним залученням громадськості та іноземних партнерів.

"Реформа поліції ще не завершилася, вона триває. Я вважаю, що ми пройшли шлях реформування поліції на 25-30%. Патрульна поліція – це лише частина необхідних змін. Є кримінальна поліція, поліція громадської безпеки, серйозний розвиток має отримати кіберполіція та інші підрозділи НПУ. Це окремий блок. Крім нього є цивільна безпека – Служба надзвичайних ситуацій та інші", – зазначив Арсен Аваков, додавши, що система пожежної безпеки в Україні вкрай потребує оновлення.

Окремо Аваков підкреслив, що процес реформування потребує багато зусиль і часу. "Нам треба дуже багато зробити. І це станеться не за помахом чарівної палички. Це важка робота, під час якої доводиться падати", – сказав він.

Також міністр додав, що українське суспільство стало з розумінням ставитися до реформи МВС, що підтверджує високий рівень довіри до органів внутрішніх справ, зафіксований останніми соціологічними дослідженнями.

Нагадаємо, раніше Аваков розказав, що щодоби в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гине 8 людей.