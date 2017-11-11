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НАЗК проводить перевірку 456 декларацій, у 7 виявлено порушення

11 листопада, 2017 - 10:11

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"На даний час рішення  про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджені щодо 91 декларації", - повідомляє агентство. 

Решта перевірок, як зазначається, триває, а серед суб’єктів декларування, перевірку декларацій яких наразі проводить Національне агентство -  народні депутати України, судді, співробітники  Національної поліції, Державної фіскальної служби, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, інших органів влади.

Обставини, що можуть свідчити про можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України -  подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації, виявлені при перевірці 7 декларацій. 

"Відповідні висновки за результатами проведених  перевірок зазначених  декларацій    направлені до правоохоронних органів - Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, прокуратури Донецької області, Національної поліції України", - зазначили у НАЗК.

У НАЗК нагадали, що відповідно до затвердженого порядку, проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, державних органів у листах, зверненнях чи скаргах, з повідомлень засобів масової інформації, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

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