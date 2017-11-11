Обмеження швидкості та відеофіксація знизять смертність на дорогах, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що обмеження руху в населених пунктах до 50 км/год дозволить значно знизити рівень смертності і травматизму на дорогах.

Про це він заявив у суботу в кулуарах з'їзду політичної партії "Народний фронт", повідомляє Укрінформ.

"Мені як водієві також хотілося б їздити без значних обмежень, але факти - вперта річ. Якщо між 60 км/год і 50 км/год знаходиться 80 відсотків загиблих, то у мене навіть сумніву немає в тому, що треба робити обмеження 50 км/год в населених пунктах. Так само потрібно зробити і багато інших змін, в тому числі і відеофіксацію на дорогах. Якщо ми підемо таким шляхом корекції Правил дорожнього руху, то через рік ми побачимо абсолютно іншу статистику і побачимо серйозне зниження випадків смертності і травматизму на дорогах. Але якщо в нас на дорогах гине у 4 рази більше людей, аніж в зоні АТО, - це нонсенс", - наголосив Аваков.

При цьому, за його словами, велике значення має і якість доріг, і їх регулювання. Тому в цьому напрямку також працює Міністерство інфраструктури, яке вже розробили спеціальну програму. "Думаю, що настав час всьому цьому приділити серйозну увагу", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні законопроект про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху і три постанови щодо внесення змін до Правил дорожнього руху, Положення про порядок видачі посвідчення водія й функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень.

Серед запропонованих змін - обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год та збільшення строків накладення адміністративних стягнень з 3 місяців до 1 року з моменту виявлення правопорушення за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Крім того, у кілька разів пропонується збільшити розміри штрафів за вчинення адміністративних правопорушень. Зокрема, за перевищення максимально дозволено швидкості руху більше ніж на 50 км/год планується встановити штраф 3400 грн (наразі штраф за це правопорушення складає 510 грн), за залишення місця ДТП також пропонується встановити штраф 3400 (зараз - 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір штрафу за управління транспортом без права керування - він становитиме 10200 грн, а за повторне порушення - 40800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20400 грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40800 грн.

Також пропонується посилити кримінальну відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння.

Урядові рішення також запроваджують системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР та внесення змін до Порядку видачі посвідчення водія.