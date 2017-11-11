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Перші особи України привітали Польщу з Днем незалежності

11 листопада, 2017 - 16:30

Сьогодні, 11 листопада, президент України Петро Порошенко привітав громадян Польщі з Днем незалежності їхньої держави. З цього приводу він опублікував у себе в Facebook відео-листівку.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман в привітанні у себе в Twitter висловив надію, що українсько-польські відносини будуть розвиватися в дусі партнерства і дружби.

"Польща і поляки сьогодні відзначають День незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує, і я впевнений, що ми і далі будемо залишатися справжніми друзями і надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує європейську політику санкцій проти Росії і хоче покращувати відносини з Україною.

Джерело: Еспресо
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