Перші особи України привітали Польщу з Днем незалежності

Сьогодні, 11 листопада, президент України Петро Порошенко привітав громадян Польщі з Днем незалежності їхньої держави. З цього приводу він опублікував у себе в Facebook відео-листівку.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман в привітанні у себе в Twitter висловив надію, що українсько-польські відносини будуть розвиватися в дусі партнерства і дружби.

"Польща і поляки сьогодні відзначають День незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує, і я впевнений, що ми і далі будемо залишатися справжніми друзями і надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!", - йдеться у повідомленні.

Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує і я певен, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече! Зі святом, Польщо!

З Днем Незалежності! pic.twitter.com/8buIrGWa5H — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 11, 2017

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує європейську політику санкцій проти Росії і хоче покращувати відносини з Україною.