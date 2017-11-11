Південна Корея та Китай погодилися на мирне врегулювання відносин з КНДР

Лідери Південної Кореї та Китаю погодилися на мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю. Про це заявили в офісі президента Південної Кореї, передає ЄП з посиланням на Reuters.

Прес-секретар президента Південної Кореї повідомив журналістам у Дананг (В'єтнам), що для цього обидві країни будуть зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях.

За його словами, під час суботнього саміту президенти також погодились швидко нормалізувати двосторонні обміни у всіх секторах, повторюючи те, що було сказано в угоді, оголошеній минулого місяця, коли обидві країни погодились припинити річний конфлікт через розгортання протиракетної системи США.

Обидві сторони погодилися, що президент Південної Кореї відвідає Китай в грудні, щоб провести черговий раунд переговорів на вищому рівні, тоді як Мун Чже Ін запросив Сі Цзіньпіня в Південну Корею на час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться у лютому наступного року.

Як відомо, Південна Корея та США закликали Китай брати більш активну участь у тому, щоб змусити КНДР відмовитися від розробки ядерних та ракетних програм.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила, що перша поїздка до Азії президента США Дональда Трампа показала, що він хоче війни на Корейському півострові.