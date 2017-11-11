Порошенко і Дуда узгодили проведення у Кракові засідання Комітету президентів

Президент України Петро Порошенко привітав свого колегу Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі та висловив надію на зміцнення стратегічного партнерства заради миру, процвітання і добробуту народів двох країн.

Лідери двох держав обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Про це повідомляє прес-служба АПУ.

Вони узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня у Кракові. Президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту Анджея Дуди до Харкова в грудні цього року.

Петро Порошенко та Анджей Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до Саміту «Східного партнерства», який проходитиме 24 листопада у Брюсселі.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали громадян Польщі з Днем незалежності їхньої держави.