Президент України Петро Порошенко підписав Указ про призначення 114 суддів нового Верховного суду України.

Указ зачитав на урочистій церемонії прийняття присяги суддів ВСУ заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив Глава держави новий Верховний суд вперше сформований на основі конкурсу – безпрецедентного та унікального, відкритого і прозорого.

"Кожний четвертий суддя оновленого Верховного суду – адвокат чи науковець. Вони матимуть шанс побудувати нову систему правосуддя, керуючись українськими законами та європейськими стандартами й цінностями", - заявив він.

На черзі, за словами Порошенка, – ухвалення ще низки законів про зміни в системі правосуддя: закону про антикорупційний суд, про адвокатуру, про правову освіту тощо. "Ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в Україні!" - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Вища рада правосуддя протягом 14-25 вересня 2017 року розглянула 120 матеріалів щодо внесення подання Президентові про призначення на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду.

29 вересня 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 111 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду. Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо семи кандидатів на посади суддів Верховного суду. Причинами цього стали нерозглянуті дисциплінарні провадження стосовно діючих суддів; наявність дисциплінарних скарг, які потребують перевірки до вирішення питання призначення кандидатів на посади; надходження звернень щодо кандидата, які потребували додаткового вивчення.

Під час засідання 9 листопада ВРП розглянула питання щодо внесення подання Президентові про призначення ще трьох суддів на посади суддів Касаційного кримінального суду та Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.

Таким чином, на сьогодні Вищою радою правосуддя ухвалено рішення щодо внесення подання Президентові України про призначення 114 кандидатів на посади суддів Верховного суду.