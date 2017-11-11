Президент Лівану заявив про можливість викрадення прем'єра країни

Президент Лівану Мішель Аун у суботу, 11 листопада, зажадав від Ер-Ріяда пояснень, чому колишній ліванський прем'єр-міністр Саад Харірі не повернувся в країну після того, як перебуваючи на території Саудівської Аравії оголосив про свою відставку.

Обставини, за яких Харірі заявив про відставку, Аун вважає "неприйнятними". "Неясність щодо ситуації з Харірі змушує сумніватися, чи його слова відображають правду", - цитує інформагенція AP заяву Ауна. Президент країни досі формально не прийняв відставку прем'єра.

Окрім того, під час зустрічі з іноземними послами Аун заявив, що Харірі було "викрадено". Про це повідомляють джерела інформагенції Reuters в дипломатичних колах. Водночас у своїй заяві Аун підкреслив "братні і дружні відносини" між Ліваном і Саудівською Аравією.

Нагадаємо, Саад Харірі оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Лівану 4 листопада. Причиною він назвав страх за власне життя, зазначивши, що на нього нібито готувало замах підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Лідер "Хезболли" Хасан Насралла напередодні заперечив підготовку замаху на Харірі та звинуватив Саудівську Аравію в утримуванні прем'єр-міністра Лівану.