Про "замінування" 10 аеропортів повідомили з сусідньої держави, - Нацполіція

10 листопада повідомлення про мінування 10 аеропортів надходили із сусідньої держави.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До поліції надійшло 11 анонімних повідомлень про замінування аеропортів та одного розважального закладу. Правоохоронці повідомляють, що у всіх випадках об’єкти були ретельно перевірені, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено.

Зазначається, що всі дзвінки надходили із сусідньої держави та реальної загрози не становили.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за статею "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 6 років.