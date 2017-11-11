Процес звільнення заручників з окупованого Донбасу заблокований вже більше року, - Геращенко

Вже більше року процес звільнення заручників із окупованого Донбасу заблокований.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявила представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, нині на окупованих територіях утримують 152 військових та цивільних українців.

"Ми запропонували ще кілька місяців тому, українська сторона, нашу пропозицію, що ми готові передати іншій стороні 313 осіб, які здійснили злочини, або по яких ще йде судовий процес, і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування задля звільнення тих 88 заручників, яких зі списку "152" підтвердила інша сторона. Але немає відповіді по цьому питанню", - зазначила Геращенко.