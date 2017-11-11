Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обшуки в кримських татар

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшуки 8 листопада в помешканнях кримських татар в анексованому Криму.

Про це повідомила прес-служба прокуратури.

Прокуратура розглянула звернення голови правління громадської організації "КримSOS" щодо обшуків на півострові.

Обшуки проходили у Бахчисараї, Старому Криму, селі Зарічне та селищі Кіровське у Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алімдар) Белялова, Ельдара Кантемірова, Екрема Абдульватова та інших.

Силовики окупаційної влади півострова проводитли обшуки із застосуванням насильства.

Прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за статею "порушення недоторканності житла".