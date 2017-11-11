Рада може розглянути законопроект щодо суверенітету на Донбасі 16 листопада, - Парубій

Верховна Рада має намір у наступний четвер, 16 листопада, розглянути у другому читанні законопроект (№7163) про засади державної політики щодо забезпечення суверенітету на Донбасі. Про це заявив журналістам голова парламенту Андрій Парубій на з'їзді партії "Народний фронт", передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується закону про реінтеграцію, після моїх дискусій з головою комітету (з питань національної безпеки і оборони, - ред.) так виглядає, що вони зможуть завершити роботу над поправками в середу. Тому ми попередньо плануємо, що у середу буде завершена робота в комітеті, а в четвер у нас буде можливість вийти з розглядом на сесію Верховної Ради", - зазначив він.

Також Парубій додав, що 14 листопада Рада планує розглянути у першому читанні проект Державного бюджету на 2018 рік.