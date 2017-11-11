РФ почала стягувати до кордону з Україною техніку, замасковану під "миротворчу", - Турчинов

Росія почала стягувати до кордонів України військові сили, які хоче "перефарбувати" під миротворців ООН.

Про це розповів у суботу журналістам у кулуарах з'їзду політичної партії "Народний фронт" секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє Укрінформ.

"З точки зору того, що Росія хоче перефарбуватися з агресора на миротворця, - це дійсно серйозна небезпека. Більше того, хочу сказати, що в прикордонних регіонах на сьогодні з Росії уже підвезена техніка, пофарбована у відповідні кольори, і відповідні каски тощо. Тому це є небезпека", - сказав Турчинов.

При цьому він вважає, що унеможливити реалізацію задуму Росії має ухвалення Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу.

"Ухвалення цього закону повністю перекреслює можливість Росії фарбуватись у миротворців. Вона є і буде агресором, поки ми не звільнимо Донбас і Крим", - сказав Турчинов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Україна, Сполучені Штати Америки, Франція і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.