Сили Іраку розпочали операцію зі звільнення останнього міста, що перебуває під контролем ІД

Іракські сили розпочали наступальну операцію зі звільнення Рави - останнього міста, що перебуває під контролем ІД. Про це повідомляє Reuters.

Агентство відзначає, що звільнення міста означатиме кінець епохи територіального управління "ІД" над так званим халіфатом, який було проголошено терористичним угрупованням у 2014 році на величезних територіях в Іраку та Сирії.

Участь у наступальній операції зі звільнення Рави та прилеглих до міста районів уздовж кордону з Сирією, яка розпочалася сьогодні, 11 листопада, беруть дві іракські піхотні дивізії та сунітські племінні сили.

Нагадаємо, на початку листопада авіація Сполучених Штатів завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі.