Трамп і Путін під час переговорів підтвердили важливість зон деескалації в Сирії

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін обговорили ситуацію в Сирії і погодили спільну заяву щодо врегулювання конфлікту в регіоні.

Відповідні переговори відбулися в суботу, 11 листопада, на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить на в'єтнамському курорті Дананг, повідомляє Reuters.

Сторони підтвердили важливість зон деескалації в Сирії як необхідну умову політичного врегулювання в цій країні.

Також президенти закликали всі держави-члени ООН збільшити свій внесок для задоволення гуманітарних потреб у Сирії.

Водночас обидва лідери відзначили, що конфлікт в Сирії не має військового рішення і слід шукати політичне врегулювання ситуації.

Трамп і Путін також обговорили хід реалізації рішення про створення південно-західної зони деескалації, яке було досягнуто під час попередньої зустрічі президентів 7 липня Гамбурзі (на саміті G20).

Крім того, президенти вітали Меморандум про принципи, укладений Йорданією, РФ і США в Аммані 8 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Даний меморандум підкріплює успіх ініціативи про припинення вогню, включаючи скорочення і, врешті, видалення іноземних сил і іноземних бойовиків з даного району з метою забезпечення більш тривалого миру", - йдеться в заяві.