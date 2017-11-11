У Барселоні мітингують на підтримку ув'язнених екс-міністрів

Десятки тисяч людей вийшли на одну з головних вулиць Барселони із закликом звільнити з-під варти колишніх членів каталонського уряду, обвинувачених Мадридом у бунті, заколоті і розтраті. Про це повідомляє Reuters.

"Десятки тисяч прихильників незалежності Каталонії заполонили одну з головних вулиць Барселони у суботу із вимогами звільнити лідерів сепаратистів, які утримуються у в'язниці", - йдеться у повідомленні.

Прикріпивши жовті стрічки на лацкани, щоб позначити свою підтримку колишніх каталонських лідерів, демонстранти встали вздовж проспекту Марина.

Члени сімей ув'язнених у тюрмах виступили із промовами на їхній захист.

Як зазначає видання, багато учасників демонстрації спеціально з'їхалися до Барселони з усіх куточків Каталонії.

Наразі більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії перебуває під вартою. Їм висунуті обвинувачення у заколоті, бунті та розтраті громадських коштів.

Високий суд Іспанії на час слідства заарештував вісьмох колишніх міністрів та лідерів громадських організацій "Національна асамблея Каталонії" і "Omnium Cultural".

Також минулого тижня суд видав ордери на арешт для колишнього регіонального президента Карлеса Пучдемона та чотирьох його радників, які вилетіли до Брюсселя відразу після розпуску уряду. Там вони здалися поліції і були відпущені під заставу із забороною залишати Бельгію до рішення суду.

Вчора, 10 листопада, під заставу була звільнена спікер каталонського парламенту Карме Форкадел, яка давала свідчення у Верховному суді у Мадриді разом з іще п'ятьма колишніми міністрами.