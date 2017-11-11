У боротьбі зі змінами клімату необхідно враховувати і інтереси економіки, - Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель застерегла від можливого скорочення робочих місць внаслідок безоглядної боротьби з кліматичними змінами. У своєму відеозверненні, оприлюдненому на сайті канцлера в суботу, 11 листопада, вона закликала до активнішого захисту клімату та врахування інтересів економіки водночас.

За словами Меркель, закріплена в Паризькій угоді мета з обмеження глобального потепління двома градусами Цельсія до кінця століття не буде досягнута "за теперішнього стану речей". Федеральний уряд Німеччини поставив за мету скоротити обсяги викидів парникових газів порівняно з 1990 роком на 40 відсотків до 2020 року, на 55 відсотків - до 2030-го, і на щонайменше 80 відсотків - до 2050-го.

Меркель підкреслила, що промислово розвинуті країни несуть особливу відповідальність у боротьбі з кліматичними змінами. Але важливо розвивати "індустріальне ядро" без значної втрати робочих місць, вважає Меркель. "Якщо сталеварні підприємства, алюмінієві заводи чи виробництва з виплавки міді покинуть нашу країну і переїдуть кудись, де екологічні норми не настільки жорсткі, то так ми нічого не досягнемо для клімату в усьому світі", - зазначила канцлер.

За її словами, одним із інструментів боротьби з кліматичними змінами є теплоізоляція старих будинків, яку варто заохочувати податковими стимулами.

Нагадаємо, з 6 листопада у Бонні триває міжнародна Кліматична конференція ООН (COP23), в якій беруть участь загалом 25 тисяч учасників. Це - найбільша міжнародна конференція, яка будь-коли проходила у Німеччині.

У свою чергу, сьогодні німецькому Бонні кілька тисяч осіб вийшли на демонстрацію за посилення боротьби з глобальними змінами клімату.