У Центральній Мексиці прокидається вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль у Центральній Мексиці знову вивергає попіл. Про це повідомляє SkyAlert.

"Вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 кілометри від кратера; фрагменти з лавового купола залишилися на південно-східному схилі", - зазначається в публікації.

Вулкан Попокатепетль з кінця вересня періодично здійснює низькоінтенсивні виверження.

Fuerte explosión del @Popocatepetl_MX 7:34 h.

Columna eruptiva superior a 2 km del cráter; fragmentos (del domo de lava) sobre la ladera suroriental. pic.twitter.com/XIaTWITo86 — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 10, 2017

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