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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст.

У Центральній Мексиці прокидається вулкан Попокатепетль

11 листопада, 2017 - 22:08

Вулкан Попокатепетль у Центральній Мексиці знову вивергає попіл. Про це повідомляє SkyAlert.

"Вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 кілометри від кратера; фрагменти з лавового купола залишилися на південно-східному схилі", - зазначається в публікації.

Вулкан Попокатепетль з кінця вересня періодично здійснює низькоінтенсивні виверження.

Нагадаємо, столиця Єгипту очолила рейтинг найбільших міст планети, в яких жінок підстерігає найбільше небезпек.

Джерело: Укрінформ
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