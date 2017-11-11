У Дніпропетровській області підірвали автомобіль поліцейських

У п’ятницю ввечері, 10 листопада, у Жовтих Водах (Дніпропетровська область) підірвали особистий автомобіль співробітників поліції, двоє правоохоронці отримали незначні тілесні ушкодження.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Своїми силами правоохоронцям вдалося швидко ліквідували пожежу.

Як повідомляє прес-служба, поліцейські 1979 та 1980 років народження сідали в особистий автомобіль ВАЗ та почули хлопок. В машині одразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували.

Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. Транспортний засіб згорів наполовину.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху став постріл з РПГ-18. З місця події вилучено осколки від реактивної гранати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Поліція встановлює особи та місцезнаходження зловмисників.