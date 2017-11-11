У Кропивницькому відбулася хода на підтримку військовополонених із 3-го полку спеціального призначення − молодшого сержанта Олександра Коренькова та старшини Сергія Глондаря.

Військові вже тисячу днів перебувають у полоні так званої ДНР, куди потрапили 16 лютого 2015 року рід час виконання завдання неподалік Дебальцевого. Тоді у полоні опинилися п’ятеро спецпризначенців. Двох звільнили у лютому 2016-го, один зміг утекти, а двоє нині перебувають в ув’язненні в Макіївській колонії №97.

За словами Юлії, дружини полоненого Сергія Глондаря, останнього разу вона розмовляла зі своїм чоловіком 21 червня 2016 року, а три місяці тому сім’я отримала від Cергія останнього за часом листа. Власне ситуація залишається незмінною протягом тисячі днів – справу не зрушили з місця ні періодичні пікети родини ув’язнених під Адміністрацією Президента та посольства Росії в Києві, ні позов до Європейського суду з прав людини, ні листи американському сенаторові Джону Маккейну.

Участь у сьогоднішній акції під назвою «Довга дорога додому» взяли дружини та родичі полонених, волонтери, побратими по службі, пересічні кропивничани (загалом більше сотні учасників). Вони пройшли від пам’ятника Ангела-охоронця України до площі Героїв Майдану. У цей же час у Києві сестра Сергія Глондаря Людмила перебувала з пікетом біля Адміністрації Президента з нагадуванням про те, що держава повинна пришвидшити свої дії і активніше сприяти визволенню з полону українських воїнів.

Серед учасників ходи і військовий 3-полку спецпризначення з позивним «Алі». Чоловік родом із Донбасу − закінчивши Луганський педагогічний університет, уклав контракт про військову службу у 3-му полку спецпризначення ще до російської агресії, у 2011 році. У 2014 році разом із Сергієм Глондарем та Олександром Кореньковим пішов на службу в АТО, брав участь у військових діях у Волновасі, Щасті, Трьохізбенці та інших гарячих точках. Він вважає, що марно надіятися на те, що питання звільнення полонених можна буде вирішити на державному рівні.

«Я думаю, що хлопців можна викупити, знайшовши контакти у самій Макіївській колонії. На державу надіятися не можна. Останні події, які відбулися в мирному Києві – убивство Павла Шеремета, Аміни Окуєвої – свідчать, що ніхто ні з ким поки що не збирається домовлятися. Тому цю проблему треба вирішувати на локальному рівні», − вважає Алі.

Під час акції усі бажаючі написали записки для полонених. Їх спробують передати до колонії волонтери.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький. Фото автора.