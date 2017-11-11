У німецькому Бонні пройшла акція захисників довкілля

У німецькому Бонні кілька тисяч осіб вийшли на демонстрацію за посилення боротьби з глобальними змінами клімату. Акція відбулася у суботу, 11 листопада, під час проведення в місті Кліматичної конференції ООН.

Меншу, ніж очікувалося, кількість учасників організатори акції пояснили дощовою погодою, що встановилася в місті вже кілька днів. Учасники демонстрації пройшли вулицями міста у напрямку міжнародного конференц-центру під гаслом "Ні змінам клімату - досить дурити".

На думку мітингарів, канцлер Німеччини Анґела Меркель робить недостатньо для боротьби зі змінами клімату і може "проспати" час, коли необхідно захищати планету.

Серед учасників демонстрації були представники Зелених, Лівої партії, організації захисників довкілля BUND та антиглобалістського об'єднання Attac. Демонстрація збіглася у часі з початком карнавального сезону в Бонні. Деякі захисники довкілля прийшли на акцію в карнавальних костюмах. Карнавальна хода, за даними інформагенції dpa, налічувала близько 1500 учасників.

Нагадаємо, в з 6 листопада у Бонні триває міжнародна Кліматична конференція ООН (COP23), в якій візьмуть участь загалом 25 тисяч учасників. Це - найбільша міжнародна конференція, яка будь-коли проходила у Німеччині.