У Південній Кореї заарештували екс-міністра оборони і його заступника

У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони Кім Кван Чжіна і його заступника.

Як відзначає видання Yonhap, вони грали ключові ролі в політичній діяльності військового відомства, яке через інтернет намагалося вплинути на громадську думку.

Суд заарештував екс-главу Міноборони за підозрою в причетності до "прихованої кібердіяльності", націленої на зміну громадської думки громадян.

"Сеульський Центральний окружний суд видав ордер на арешт 68-річного міністра, підозрюючи, що він може втекти. Кім звинувачується в політичному втручанні в військовий кримінальний кодекс і зловживанні владою", - сказано в повідомленні.

За версією суду, міністр намагався через "кіберактивність" вплинути на жителів Південної Кореї і схилити їх до схвалення діяльності минулого консервативного уряду.