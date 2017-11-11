У відносинах НАБУ і НАЗК дійсно виникли проблеми, - Холодницький

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вважає, що у відносинах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дійсно виникли проблеми. Про це він заявив у коментарі "Цензор.НЕТ".

"На жаль, у відносинах єдиної антикорупційної структури - Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції дійсно виникли проблеми, які, на жаль, стали публічними", - зазначив він.

За словами Холодницького, свідченням цього є нещодавні "несанкціоновані дії керівництва НАБУ, які дискредитують прозорість і неупередженість антикорупційних органів".

"Перевірка НАЗК щодо керівництва НАБУ є законною процедурою, яка здійснена в рамках її повноважень, як єдиного органу влади, який уповноважений проводити перевірки щодо конфлікту інтересів державних службовців. Сюжет журналістів про купівлю паркомісця сім'єю Корчак вийшов у травні, а кримінальне провадження НАБУ розпочато лише в жовтні, після того як НАЗК вперше направило запит про отримання інформації і початок перевірки. Наявність підстав якогось правопорушення там ще треба визначити, нічого наочного немає... А початок виробництва проти керівниці НАЗК як відповідь на її законну діяльність - це очевидний конфлікт інтересів", - пояснив він.

При цьому Холодницький додав, що саме через це САП було прийнято рішення про проведення слідчих і процесуальних дій з обов'язковою участю прокурора відомства. "Я заборонив будь-які процесуальні дії, які не узгоджуються з прокурором. Але, на жаль, керівництво НАБУ порушило вимогу процесуального керівника у справі", - сказав він.

Також, на думку Холодницького, свідченням відкритого конфлікту інтересів є дії детектива НАБУ, який приїхав додому до пані Корчак і був закритий її свекрухою. "За законом повістка може надсилатися поштою, у триденний термін. Чому знадобилося у такій, якщо порівнювати з мільярдними розкраданнями, дрібній справі детективу НАБУ особисто працювати листоношею? Хіба в нього є час для розвезення повісток замість листонош? Хіба в цьому полягає його завдання з боротьби з корупцією?" - обурився він.

Нагадаємо, раніше в САП запідозрили, що директор НАБУ Артем Ситник намагається звести особисті рахунки з НАЗК і його керівником Наталією Корчак.

Конфлікт між НАБУ і НАЗК розпочався в кінці жовтня 2017 року. 1 листопада стало відомо, що НАЗК склало на голову НАБУ Артема Ситника протокол про корупцію. Після цього НАБУ викликало голову НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

САП, враховуючи можливий конфлікт інтересів, витребувала у НАБУ цю справу і скасувала допит Корчак. Тим не менше допит голови НАЗК детективами НАБУ відбувся 9 листопада. А пізніше детектив НАБУ спробував вручити повістку її свекрусі і виявився замкненим у квартирі. Сьогодні свекруха Корчак звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень детективом НАБУ.