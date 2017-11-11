У Володимирі-Волинському урочисто зустріли 14-ту бригаду

Майже 4 тисячі бійців повернулися у розташування окремої механізованої бригади із зони неоголошеної війни на сході. 14-та бригада була створена на базі 51-ї, яка багато років базувалася у Володимирі-Волинському, і з початку військових дій на сході однією з перших увійшла на Донбас і понесла чи не найбільші втрати серед інших формувань Збройних Сил України. Розстріляний блокпост 51-ї бригади під Волновахою для багатьох став усвідомленням, що почалася неоголошена війна проти України. 51-ша бригада була найбільшим підрозділом ЗСУ, нараховувала до 5 тисяч військовослужбовців.

Сьогодні Володимир-Волинський урочисто зустрічав бійців 14-ї бригади. Вони пройшли урочистим маршем від розташування частини до площі Героїв. Грав марші військовий оркестр, воїнів бригади, котра три роки захищала територіальну незалежність України зустрічало багато людей. Колона військовослужбовців по дорозі зупинялася біля третьої Володимир-Волинської школи, тут її з плакатами і квітами зустрічали вчителі та учні. Воїни вшанували пам ять начальника зв язку 51-ї бригади Віктора Хмелецького та бійця добровольчого батальйону ДУК “Правий сектор” Дмитра Колеснікова, випускників цієї школи, яким встановлено тут пам ятні дошки. Багато бійців з 51/14-ї бригади не повернулися додому. Боляче було їхнім рідним, але вони прийшли вшанувати побратимів своїх загиблих синів, батьків, чоловіків. На площі Героїв бійців вітали командувач Оперативного Командування “Захід” генерал-майор Олександр Павлюк, голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, міський голова Петро Саганюк, інші представники влади. Військовослужбовцям вручили заслужені нагороди і відзнаки, відбувся святковий концерт.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк